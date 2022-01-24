基隆七堵煙火節停辦避免群聚 林右昌也不排送1元紅包行程

基隆市長林右昌今天說，配合防疫，建議民眾年節期間減少不必要的群聚活動，市府新春團拜及七堵元宵嘉年華活動都已停辦，今年他也不會安排發送「1元紅包」行程。

林右昌說，快過年了，呼籲市民朋友年節期間減少不必要的群聚活動，市府新春團拜以及七堵元宵嘉年華活動也決定取消。市府今年的尾牙活動，已改採局處分流的方式辦理，因應目前疫情的狀況，鼓勵規畫好的活動可延到年後再來進行。

林右昌表示，面對疫情我們絕對不能鬆懈，不過也不需要過度恐慌，應該以戒慎恐懼的態度來面對疫情。從1、2年前疫情開始到現在，延續這麼長的時間，大家對於防疫常識或者知識應該都非常充分，只要能夠做好自身防疫工作，相信還是可以把疫情控制好。

市府歷年在新春期間都會安排發送「1元紅包」行程，林右昌今天說，今年不會特別安排發送紅包行程，但會透過相關管道，譬如說配送給區公所、里長還有民意代表，透過他們發送相關的民眾。數量夠的話，也希望在農曆過完年後，也可以透過學校送給小朋友，讓他們也分享這個新年的喜悅。