台東火車站、機場春節重啟快篩站 縣府取消發紅包

台東縣政府今上午召開跨局處防疫會議，縣長饒慶鈴宣布取消春節發紅包活動，另因應大批返鄉遊子及來東遊客，本月28日將重啟台東火車站及機場快篩站，呼籲民眾踴躍施打疫苗，強化自身疫苗防護力、做好自主管理。

饒慶鈴表示，因應疫情變化快速，即日起取消縣府主辦的春節發紅包活動；另春節假期將於本月28至31日及2月6日起，再度啟動台東火車站、航空站快篩站，只要依據車票、機票與身分證，即可快篩。

饒慶鈴也呼籲，來台東旅遊遊客及返鄉民眾，可在居住地先行購買「家用快篩試劑」自行篩檢，保護自己也保護家人。

會議中也要求相關局處務必加強旅宿及餐飲業者的防疫宣導、督導落實顧客實聯制，針對防疫旅館動線規劃、清潔消毒流程，防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒也必須更嚴格。

另因應本土疫情升高、變化快速，台東縣政府教育處已公告所屬學校寒假期間，即日起至2月10日，縣內各級學校畢業旅行延期辦理，校園也不開放民眾露營及入校參訪，以維護師生健康。

饒慶鈴鼓勵鄉親接種疫苗，強化自身疫苗防護力，請符合追加劑(第3劑)的民眾盡快施打，尤其是第一線防疫人員或長照機構工作人員，應盡速接種第3劑。