鼓勵民眾接種疫苗 花蓮衛生局26日起年貨大街隨到隨打

疫情嚴峻，花蓮縣政府加強新冠疫苗施打率，不但到各鄉鎮市巡迴施打BNT，更從1月26日至30日，在年貨大街設置施打站，鼓勵要打第1、2、3劑的民眾接種。衛生局表示，農曆年目前依照中央規畫，疫苗接種暫停，並請民眾多利用居家快篩，以保留醫療量能。

衛生局規畫，今天在花蓮市中華國小、新城鄉北埔國小及豐濱鄉花蓮醫院豐濱分院，26日在鳳林國小、富里老人文康中心開設施打BNT疫苗接種站，只要是18歲以上民眾，不管要打第幾劑，都可以前往「隨到隨打」，目前BNT劑量充足，不過若要接種第3劑，需於去年11月1日前完成第2劑接種。

自26日至30日，衛生局在花蓮年貨大街的舞台前側設置疫苗施打站，在年關最後5天的下午4點30分到晚上7點30分，民眾可在逛年貨之餘，挽袖接種BNT疫苗。

為吸引民眾施打，在中華國小接種第1、2劑送超商禮券，打第3劑者則送農會禮券，各地接種站打完疫苗，也可領取衛教品。衛生局提醒，欲接種者記得帶健保卡、接種小黃卡與身分證，新冠疫苗與流感疫苗至少要間隔7天，否則無法接種。

衛生局長朱家祥指出，春節依照中央規畫，暫停疫苗接種，初四才會恢復；過年期間將視疫情發展，滾動式調整各項防疫措施。