台東元宵炸寒單活動又泡湯 連續2年停辦
「北天燈、南蜂炮、東寒單」號稱台灣3大元宵活動，去年受到疫情影響，台東炸寒單活動取消；今年疫情未歇，主辦單位玄武堂宣布炮炸寒單活動再度取消。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，內政部宣布宗教團體停止辦理遶境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮、無法保持社交距離的集會活動。
玄武堂堂主李建智今天接受媒體聯訪表示，近日接到不少民眾及各地遊客紛紛打電話詢問，得知再度停辦都很失望。去年因為取消活動，準備就緒的鞭炮、人力及相關服裝與器材等費用就損失超過新台幣200萬元；今年估計也至少破百萬元，雖然損失不小，但還是以防疫為優先。
李建智說，連續2年停辦，大家的心情難免受到影響，但是廟方不希望辦活動造成疫情破口，因此遵循中央防疫規定辦理。
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