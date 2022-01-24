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台東取消春節發紅包活動 重啟機場及火車站快篩站

中央社 / 台東縣24日電

因應疫情變化，且預期春節將有大批返鄉遊子及遊客，台東縣政府今天宣布，取消春節發紅包活動並重啟機場、火車站快篩站。縣長饒慶鈴呼籲民眾踴躍施打疫苗，加強個人防疫措施。

近期Omicron變異株威脅，國內本土確診案例不斷攀升，因應疫情變化，台東縣政府今天上午由縣長饒慶鈴主持召開今年度第2次跨局處防疫會議。

饒慶鈴宣布因人流管控不易，將取消縣府主辦的春節發紅包活動，另外，春節即將到來，連假期間預期將湧現大批返鄉遊子及遊客，因此重啟台東火車站及機場快篩站。

饒慶鈴表示，為守護縣民健康，讓來往的遊客及縣民都安心，春節將於1月28日至1月31日及2月6日起再度啟動台東火車站、航空站快篩站；只要依據車票、機票與身分證，即可進行快篩。

饒慶鈴呼籲到台東旅遊的遊客及返鄉民眾，可在居住地先行購買「家用快篩試劑」自行篩檢，保護自己也保護家人。

饒慶鈴要求相關局處務必加強旅宿及餐飲業者的防疫宣導、督導落實顧客實聯制，針對防疫旅館動線規劃、清潔消毒流程及防疫專車司機防護衣穿著及車子清潔消毒，也必須實施更嚴格的規劃。

另外，教育處也已公告所屬學校寒假期間最新防疫原則，即日起至2月10日，台東縣內各級學校畢業旅行延期辦理，校園也不開放民眾露營及入校參訪，以維護師生健康。

饒慶鈴 台東 快篩

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