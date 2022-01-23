快訊

一張圖看天氣！ 下周兩波水氣接力 小年夜變天轉濕冷

學測數A、B難易兩樣情 補教估四科54級有望上台大

被嗆有種退出民進黨 鄭文婷：討論公共議題不要分顏色

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民進黨基隆市議員鄭文婷（左一）出席時代力量市議員陳薇仲（左三）召開的基隆捷運民調記者會。聯合報資料照片
民進黨基隆市議員鄭文婷（左一）出席時代力量市議員陳薇仲（左三）召開的基隆捷運民調記者會。聯合報資料照片

民進黨基隆市議員鄭文婷表態參選基隆市長，她曾和別黨議員並肩反對外木山填海造陸、參加記者會談論基隆捷運，招致民進黨支持者在她粉絲頁留言「有種退出民進黨」。鄭文婷今天表示，選舉的時候會有政黨立場，但服務不分顏色。討論公共議題時，她與別黨見解相同的人站在一起，「我不認為有什麼不對。」

鄭文婷與時代力量陳薇仲、無黨籍王醒之和國民黨宋瑋莉、張淵翔5位議員，去年11月18日在基隆火車站南站宣講「守護外木山」，並在臉書貼文「協和發電廠應該仔細思考評估各種可能的替代方案，而非以填海造陸作為唯一的解決方法。」

陳姓網友今天留言「你跟張淵翔、宋瑋莉站在一起，不會覺得很唐突嗎？」，因為一個是國民黨前市長的兒子，一個是國民黨的前議長。鄭文婷回覆「服務是不分黨派」，陳回不要滿口人民，一副清高，反譏和柯P一樣，常把老百姓掛在嘴邊，但真為老百姓著想，還是充滿權謀？

鄭文婷去年12月18日在臉書貼文「我不戀棧此位，但拔除我的時機點可議」，指遭黨內同志霸凌。陳姓網友今天也留言，「要不要反省自己是否有錯，大家對你的作風有意見就說被霸凌，難道自己跟其他黨合作開記者會，不會引人非議嗎？想要當自己，就有種退出民進黨。」

鄭文婷表示，一件事情應該怎麼做，可能不同黨派有不同的角度、不同的立場，但可以溝通不是嗎？台灣從戒嚴時期、從威權體制走到民主政治，不就是講求對話溝通嗎？守護外木山是環保議題，她不認為跟張淵翔等人站在一起有什麼不對。

至於出席基隆捷運記者會，鄭文婷說，過去沒有任何一個單位針對基隆捷運做出民調，陳薇仲做出來了，裡面有約六成民眾不了解、不清楚、不滿意或不知道。政府把捷運拆成兩段，仁愛區民眾更有八成不滿意，身為仁愛區選出的議員，不應該表示意見嗎？

她說，在記者會現場她講基隆捷運轉個彎，進市區更簡單，是很負責的對現今困境提出建議，沒有什麼不對。記者會最後其他人喊口號她就沒有加入，因為那是政治動作，可是在討論議題的時候，她為什麼不能一起討論？希望大家看待事情不要太泛政治化。

民進黨基隆市議員鄭文婷（左起）、國民黨議員張淵翔和宋瑋莉、時代力量議員陳薇仲一起參加守護外木山活動。圖／取自鄭文婷臉書
民進黨基隆市議員鄭文婷（左起）、國民黨議員張淵翔和宋瑋莉、時代力量議員陳薇仲一起參加守護外木山活動。圖／取自鄭文婷臉書

民進黨 基隆捷運

相關新聞

海巡慈濟聯手春節前送暖 致贈慰問品外加打掃環境

海巡署北部分署第2（基隆）岸巡隊今天與駐地中正區砂灣里長簡曉東、基隆慈濟靜思堂，春節前到獨居長者等家庭慰問，並協助打掃居...

礁溪長榮鳳凰酒店員工確診 宣布閉館至1月26日全面清消

礁溪長榮鳳凰酒店一名櫃檯男員工確診，該酒店下午透過新聞稿說明，今天凌晨得知疫情立即通報防疫單位，展開全面清消，成立緊急應...

宜蘭出現飯店員工確診 縣府宣布停辦「歡樂宜蘭年」

宜蘭礁溪鄉某五星級飯店今天傳出有一名男櫃檯引導人員確診，縣政府基於防疫優先，下午宣布，原本預計農曆除夕舉辦的歡樂宜蘭年停辦。

宜蘭縣成立「北台灣街頭藝術交流中心」今天開幕

為提供青年創作舞台並推廣在地藝術創作動能，宜蘭縣政府提供化龍一村日式宿舍給街頭藝術協會做為「北台灣街頭藝術交流中心」，今...

過年前家庭垃圾爆量 基市環保局24日起加派垃圾車收運

農曆春節即將來到，基隆市環保局配合民眾清理環境，24日到30日（周三停收）加強清運垃圾。除夕下午全市巡迴清運，晚上停收，...

花蓮寵物公園今啟用 縣府將規畫預算解決遮蔭問題

花蓮縣有約4萬隻寵物犬，縣府選擇美崙溪上游高灘地，設置東部首座寵物運動公園，今天正式啟用，吸引不少飼主帶著毛小孩到公園解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。