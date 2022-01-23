被嗆有種退出民進黨 鄭文婷：討論公共議題不要分顏色

民進黨基隆市議員鄭文婷表態參選基隆市長，她曾和別黨議員並肩反對外木山填海造陸、參加記者會談論基隆捷運，招致民進黨支持者在她粉絲頁留言「有種退出民進黨」。鄭文婷今天表示，選舉的時候會有政黨立場，但服務不分顏色。討論公共議題時，她與別黨見解相同的人站在一起，「我不認為有什麼不對。」

鄭文婷與時代力量陳薇仲、無黨籍王醒之和國民黨宋瑋莉、張淵翔5位議員，去年11月18日在基隆火車站南站宣講「守護外木山」，並在臉書貼文「協和發電廠應該仔細思考評估各種可能的替代方案，而非以填海造陸作為唯一的解決方法。」

陳姓網友今天留言「你跟張淵翔、宋瑋莉站在一起，不會覺得很唐突嗎？」，因為一個是國民黨前市長的兒子，一個是國民黨的前議長。鄭文婷回覆「服務是不分黨派」，陳回不要滿口人民，一副清高，反譏和柯P一樣，常把老百姓掛在嘴邊，但真為老百姓著想，還是充滿權謀？

鄭文婷去年12月18日在臉書貼文「我不戀棧此位，但拔除我的時機點可議」，指遭黨內同志霸凌。陳姓網友今天也留言，「要不要反省自己是否有錯，大家對你的作風有意見就說被霸凌，難道自己跟其他黨合作開記者會，不會引人非議嗎？想要當自己，就有種退出民進黨。」

鄭文婷表示，一件事情應該怎麼做，可能不同黨派有不同的角度、不同的立場，但可以溝通不是嗎？台灣從戒嚴時期、從威權體制走到民主政治，不就是講求對話溝通嗎？守護外木山是環保議題，她不認為跟張淵翔等人站在一起有什麼不對。

至於出席基隆捷運記者會，鄭文婷說，過去沒有任何一個單位針對基隆捷運做出民調，陳薇仲做出來了，裡面有約六成民眾不了解、不清楚、不滿意或不知道。政府把捷運拆成兩段，仁愛區民眾更有八成不滿意，身為仁愛區選出的議員，不應該表示意見嗎？