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海巡慈濟聯手春節前送暖 致贈慰問品外加打掃環境
海巡署北部分署第2（基隆）岸巡隊今天與駐地中正區砂灣里長簡曉東、基隆慈濟靜思堂，春節前到獨居長者等家庭慰問，並協助打掃居家環境，讓弱勢民眾感受到社會溫情。
海巡署第2巡防區指揮部及第2岸巡隊秉持在地服務精神，從2009年起就分送愛心便當給轄區孤困家庭，至今已13個年頭，不曾中斷。春節前夕與慈濟靜思堂慰問砂灣里13名獨居長者，透過綿薄愛心為社會增添一絲溫暖。
海巡單位準備的實用禮品及春節紅包，由海巡之友總會與鎮大實業公司提供，慈濟師兄姐和海巡人員並協助行動不便的獨居長者，年前大掃除及貼春聯，讓長者們能感受到春節氛圍及海巡同仁的溫情。
第2巡防區指揮部表示，海巡人員除戍守海防本務，致力在地服務，為需要幫助的民眾提供協助。今天邀集海巡之友總會北部分會、基隆市中正區砂灣里及基隆慈濟靜思堂共同出力，希望能藉由這次行動，讓同仁學習關懷弱勢，擴大公職服務效能。
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