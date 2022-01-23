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礁溪長榮鳳凰酒店員工確診 宣布閉館至1月26日全面清消
礁溪長榮鳳凰酒店一名櫃檯男員工確診，該酒店下午透過新聞稿說明，今天凌晨得知疫情立即通報防疫單位，展開全面清消，成立緊急應變小組決定閉館到1月26日，協助顧客辦理退款與延期更改事宜。
礁溪長榮鳳凰酒店表示，酒店同仁22日深夜因身體不適就醫進行快篩與PCR檢測，23日凌晨檢驗結果呈陽性確診。酒店一接獲同仁確診回報後，立即通報中央流行疫情指揮中心與宜蘭縣政府衛生局，依照主管機關指示進行疫調、展開全面清消，同時對全館顧客與員工進行快篩與PCR，目前正等待檢驗報告。
酒店說，重視客人健康與權益，全館員工完整接種兩劑疫苗比例達96%，尚未接種疫苗同仁都定期快篩，今天啟動緊急應變小組聯絡訂房、訂席客人，全力協助顧客辦理退款與延期更改事。
今天等到所有顧客離館後，酒店將徹底進行全館清潔消毒，閉館到1月26日，配合中央流行疫情指揮中心的指示進行後續防疫作業。
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