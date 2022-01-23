宜蘭縣成立「北台灣街頭藝術交流中心」今天開幕

為提供青年創作舞台並推廣在地藝術創作動能，宜蘭縣政府提供化龍一村日式宿舍給街頭藝術協會做為「北台灣街頭藝術交流中心」，今天開幕。協會感謝縣府提供這麼好的空間，同好可以來到這裡分享交流與創作，也歡迎大家來參觀、體驗學習多元的街頭藝術文化。

宜蘭縣街頭藝術協會是一群來自宜蘭各地青年朋友組成，匯聚街頭藝術創作熱情策辦各式主題活動，例如跳了啦Party、蘭陽魂街舞大賽及二結王公文化藝文節等，獲各界好評；2020、2021年更與縣府共同策辦宜蘭街頭文化藝術節，結合「街舞大賽」、「滑板比賽」及「街頭藝術工作坊」等活動，吸引國內外超過萬人前來參與，成為全台指標性的大型街頭文化活動。

由地方政府提供場地給街頭藝術工作者做為交流的場所，在全台並不多見。縣文化局表示，化龍一村管理單位為國防部政治作戰局，近年由縣府爭取經費啟動歷史建築修復活化，同時獲政戰局同意在修復期間先將部分已修復完成的建築物，結合社區文化組織做使用。

縣長林姿妙表示，提供化龍一村日式眷舍區給年青朋友運用，期盼把蓄積的效能轉化為壯大宜蘭青年創作的養分，透過文化資產活化再利用及街頭藝術創作元素的導入，串連周邊舊城區、美術館、南門林園及新月商圈，打造宜蘭市藝文體驗新亮點。