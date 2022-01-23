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過年前家庭垃圾爆量 基市環保局24日起加派垃圾車收運

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局配合民眾過年前整理環境，除舊布新，24日起調整垃圾清運時間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局配合民眾過年前整理環境，除舊布新，24日起調整垃圾清運時間。記者邱瑞杰／攝影

農曆春節即將來到，基隆市環保局配合民眾清理環境，24日到30日（周三停收）加強清運垃圾。除夕下午全市巡迴清運，晚上停收，但會在17處地點停放垃圾車，供民眾丟棄圍爐夜產生的垃圾。2月1日到3日（初一到初三）清潔隊員休假，4日（初四）恢復收運，且在中午出車加收一次。

環保局執行年終大掃除暨春節期間垃圾收運、市容整潔計畫，24日起調整垃圾車收運時間。24、25及27到30日仁愛區中午、晚上各收運一次。其他六區晚上依正常班次清運，下午1點起另加巡迴清運一次，民眾聽到垃圾車音樂即可交運垃圾。

1月31日除夕下午1點起，全市巡迴清運垃圾及資源回收物到晚上6點。當晚垃圾車停止出勤，改為民眾帶到定點丟棄。全市17處停放垃圾車地點如下：

仁愛區：愛三路83號（仁愛眼鏡旁巷道）、愛一路19號對面、仁五路31巷口、孝三路25號對面（三總醫院後門口）。

中正區：義二路266號附近、祥豐街聖母診所、八尺門入口處（原住民會館廣場）、忘憂谷入口處。

信義區：信義區公所（信二路179號對面）、東信路312號對面。

中山區：仁正國宅（中山二路85號邊）、西定加油站對面（西定路223號）。

安樂區：麥金路435號旁停車場、崇德路1號前、情人湖入口（基金一路208巷口）。

暖暖區：源遠路78之1號。

七堵區：崇孝街11之4號（吉隆電視斜對面）。

環保局表示，清潔隊員2月1日到3日（初一到初三）休假，全市停收垃圾，4日（初四）恢復收運垃圾、資源回收物和廚餘，且會提前在中午出車加收一次。

基隆市環保局配合民眾過年前整理環境，除舊布新，24日起調整垃圾清運時間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局配合民眾過年前整理環境，除舊布新，24日起調整垃圾清運時間。記者邱瑞杰／攝影

垃圾車 除夕 資源回收

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