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花蓮寵物公園今啟用 縣府將規畫預算解決遮蔭問題

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮寵物公園今天啟用，有飼主帶著寵物前往遊憩。記者王思慧／攝影
花蓮寵物公園今天啟用，有飼主帶著寵物前往遊憩。記者王思慧／攝影

花蓮縣有約4萬隻寵物犬，縣府選擇美崙溪上游高灘地，設置東部首座寵物運動公園，今天正式啟用，吸引不少飼主帶著毛小孩到公園解開牽繩，讓牠們開心地在草地上奔跑。針對樹蔭不足、設施恐被破壞等問題，縣府將規畫解決，提供更舒適的空間給狗狗們使用。

經過民進黨籍縣議員張美慧爭取，寵物運動公園於前年9月動工，去年底完工，面積達4000多平方公尺。公園以圍籬分區大小型犬區域，皆設置紅磚步道、波浪棧道、洗腳池、輪胎隧道設施等，門口提供寵物便袋與垃圾桶，讓狗便不落地。

有民眾反映，寵物公園沒有遮蔭處，且園區設施若不當使用可能損壞。建設處長鄧子榆回應，未來將種植綠樹，改善空間遮蔭性不足的問題，也會規畫增加管養預算，定期檢查維護相關設施。至於園區內或周邊狗便垃圾撿拾及雜草清除等環境維護，則由環保局協助處理。

梁姓飼主說，以前在外遛狗時，可能被不喜歡動物的人歧視，擔心狗會咬人，自己都不敢把牽繩放開，「如今寵物公園啟用，對狗奴才來說是很棒的事」，讓家中毛小孩在安全空間內，自由自在地奔跑，也有益牠們身心健康。若有寵物之間的衝突，也會願意與其他飼主溝通，輪流使用設施。

另外，今天縣府農業處搭配「123世界自由日」，在寵物公園舉辦流浪犬認領養活動。動植物防疫所長周黃得榮表示，藉由帶出流浪犬主動走向民眾方式，並宣導「以領養取代購買」，能讓浪浪有人領養，其中寵物公園可能是認領養活動的重要位置，「浪愛有家」。

花蓮寵物公園今天啟用，許多毛小孩開心奔跑。記者王思慧／攝影
花蓮寵物公園今天啟用，許多毛小孩開心奔跑。記者王思慧／攝影
寵物公園不只小型犬可使用，大型犬也能安心遊玩。記者王思慧／攝影
寵物公園不只小型犬可使用，大型犬也能安心遊玩。記者王思慧／攝影
花蓮寵物公園沒有遮蔭處，縣府將種樹提供民眾與寵物乘涼。記者王思慧／攝影
花蓮寵物公園沒有遮蔭處，縣府將種樹提供民眾與寵物乘涼。記者王思慧／攝影
毛小孩在寵物公園安全空間內自由自在地奔跑，也有益牠們身心健康。記者王思慧／攝影
毛小孩在寵物公園安全空間內自由自在地奔跑，也有益牠們身心健康。記者王思慧／攝影

寵物 毛小孩 流浪犬

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