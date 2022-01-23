阻「窗殺」意外窗花暴紅 志學國小義賣籌田徑隊經費

花蓮志學國小去年曾發生禽鳥撞上教室玻璃死亡的憾事，為此師生以雷射切割機製作窗花來減少「窗殺」，卻意外讓窗花暴紅；學生今年再度製作虎年窗花販售，為田徑隊籌措經費。

志學國小學生週末假期2天在花蓮市公所好客市集擺攤販售窗花，在校長陳立輝的帶領下，也前往花蓮市公所、戶政事務所及攤位周邊向辦公室人員及路人、店家販售，受到熱烈的迴響，孩子們製作的20餘種吉祥圖案十分討喜，幾乎都被搶購一空，市長魏嘉賢自掏腰包買了20幅窗花，以行動鼓勵孩子。

陳立輝接受媒體訪問表示，去年曾發生五色鳥和綠鳩撞上教室玻璃死亡的憾事，老師藉這個機會和學生討論，決定在玻璃貼上窗花減少鳥類「窗殺」的意外，並運用雷射切割機製作窗花。

去年做牛年窗花受到歡迎，今年則嘗試應景的虎年窗花，都是學生利用午休及課餘時間趕工，從排版、印製、包裝、統計金額到盤點庫存全部包辦，學生們做得很有興趣。

孩子們以古代剪紙圖樣為造型，大紅色顯得喜氣洋洋，非常精緻，獲家長們響應組團購買，家長會更發起窗花義賣為田徑隊籌措赴外地比賽經費，也為五年級的孩子存下畢業旅行的費用。

五年級學生彭鈺硯說，自己的旅費自己存，可以減輕爸媽的負擔，自己又能學到一技之長，還可以發揮創意，過程很開心。

台灣猛禽研究會網站指出，窗戶或玻璃帷幕原本是連接人類與屋外環境的通道，但明亮乾淨的鏡面窗戶現在成為鳥類殺手，鳥類無法分辨鏡面造成假象因而誤撞上窗戶導致死亡，即稱為「窗殺」。