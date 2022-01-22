單親媽扛2幼子及行動不便母 盼社會伸援手
基隆市中正區建國里一名單親媽媽，單親育有2名小孩，一名5歲，另一名只有5個多月大，幼嬰因早產的，身體有先天缺陷、目前還插著鼻胃管，因前夫入監，還要照顧行動不便的媽媽，重擔都壓在她身上。地方今天送暖，盼社會再伸援手。
立委蔡適應、建國里長王雅蘭、基隆市旗袍愛心協會理事長王靜玲，今天和志工一起前往探視，並致贈慰問金7萬元，分別提供大人和小孩營養補給品。理事長王靜玲說，協會在得知個案狀況後，與立委和里長聯繫，單親媽媽未來的路很幸苦，期盼給她更多的幫忙，才能帶大孩子。
建國里長王雅蘭表示，感謝立委和愛心旗袍協會協助，對於社會邊緣的家庭來說是個及時雨，也希望社會大眾來幫助這個家庭，若有物資或善款捐贈，請與基隆市中正區公所、建國里辦公處聯繫。
立委蔡適應說，他的服務處時常會協助轉介個案給社會公益團體，特別是社會邊緣家庭，他看到這位單親好媽一個人要帶兩個孩子，一個還有一些身體上的缺陷，時常要跑醫院治療、檢查，對於一個單親媽媽來說，身上的責任很重，希望他和愛心旗袍協會的幫助，能夠溫暖她和其他社會邊緣的家庭，社會也盼再伸援手幫忙。
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