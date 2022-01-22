單親媽扛2幼子及行動不便母 盼社會伸援手

基隆市中正區建國里一名單親媽媽，單親育有2名小孩，一名5歲，另一名只有5個多月大，幼嬰因早產的，身體有先天缺陷、目前還插著鼻胃管，因前夫入監，還要照顧行動不便的媽媽，重擔都壓在她身上。地方今天送暖，盼社會再伸援手。

立委蔡適應、建國里長王雅蘭、基隆市旗袍愛心協會理事長王靜玲，今天和志工一起前往探視，並致贈慰問金7萬元，分別提供大人和小孩營養補給品。理事長王靜玲說，協會在得知個案狀況後，與立委和里長聯繫，單親媽媽未來的路很幸苦，期盼給她更多的幫忙，才能帶大孩子。

建國里長王雅蘭表示，感謝立委和愛心旗袍協會協助，對於社會邊緣的家庭來說是個及時雨，也希望社會大眾來幫助這個家庭，若有物資或善款捐贈，請與基隆市中正區公所、建國里辦公處聯繫。