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基隆忠一路國門廣場洗顏 住戶和商家市容變美了
基隆市忠一路緊臨基隆港及海洋廣場，可以說是重要國際門面之一，但因房屋老舊、雜亂，市府進行相關建築物立面清理，從公部門進行電線、纜線、交通標誌、燈桿的外觀清理，到現在已獲得當地住戶和商家認同，一起主動辦理外牆、廣告招牌的清整改善作業，共同協力推動忠一路市容改善。
市府工務處表示，忠一路廊是重要國際門面之一，除了各項重要建設推動外，市長林右昌指示進行相關建築物立面清理，並由秘書長室林福來參議定期邀集各單位現地查勘、逐項清點、開會追蹤。
整個作業從一開始單純的公部門進行電線、纜線、交通標誌、燈桿的外觀清理，到現在已獲得當地住戶和商家認同，一起主動辦理外牆、廣告招牌的清整改善作業，共同協力推動忠一路市容改善。
工務處表示，本項工作可說是公私協力的成功示範之一，公部門針對忠一路沿線的公共空間進行整修改善；民宅大樓和商家則進行外牆立面清整；而透過仁愛區公所不斷與當地溝通協調，包含城隍廟、歌萊KTV、屈臣氏、光南書局、年青人眼鏡之立面景觀皆主動配合進行改善，撤除老舊招牌及騎樓天花板進行整修等；而溫莎堡、摩斯漢堡及仁祥醫院亦進行全棟式拉皮翻新，一起喜氣洋洋迎新年。
目前，整個立面景觀清整已初步完成，市府推動的忠一路人行路廊改善工程也已完工，市府特別表示，工程完工只是開始，更重要的是期待市民能和市府共同守護環境清潔，新完工的人行道和商家整理好的騎樓，也務必要留給市民通行。
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