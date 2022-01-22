藝術家席德進逝世40周年巡迴展 終站抵宜蘭今登場

去年適逢藝術家席德進逝世40週年，國立台灣美術館為感念他，規劃「茲土有情─席德進逝世四十週年紀念展」，巡迴展最終站來到宜蘭美術館，不只展期最長，今起至3月6日，展出量也最豐富，以台灣山水、民房古厝為主題，共77件水彩作品，呈現其與台灣風土的關係。

大陸四川的席德進1948年來台，融合傳統文化與台灣自然人文特色，開創出獨特繪畫風格，是台灣美術史上的重要畫家。然而，席德進在創作達成熟之際於1981年病逝，其好友組成基金會，保留他的留世畫作，並於1992年捐贈予國立台灣美術館典藏。

國立臺灣美術館為感謝捐贈、彰顯席德進的藝術與台灣間關係，特別規劃其逝世40週年紀念展，接著巡迴至嘉義市文化藝廊、國父紀念館、屏東美術館，以及宜蘭美術館共5站。其中，宜蘭美術館展示席德進1970年至1980年的77件水彩作品。

宜蘭縣政府文化局表示，席德進的水彩作品掌握台灣亞熱帶海島氣候，畫面充滿氤氳迷濛水氣，其創造的特殊藝術表現語彙，不僅影響美術界，也因描繪日常生活景色，得以讓一般民眾與藝術親近、產生共鳴。

該展在宜蘭美術館101、201、202展覽室展示，今起至3月6日，週二至週日早上9點到下午5點開放參觀，詳情可上宜蘭美術館官網和臉書粉絲頁查詢。