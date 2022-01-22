影／台東太平溪左岸春節前完工 打造「山環3線」步道

台東縣長饒慶鈴今天視察太平溪左岸工程，該路段8.9公里人行步道串連臨海路新豐里橋左岸，下周完工後可串聯18公里環狀自行車行人步道，未來台東市區休憩動線，將有市區1號線、太平溪左岸2號線，及右岸3號線，串聯成山環3線，預定今年中旬三線全面完工串連。

饒慶鈴今天邀請當地新興里長詹益森、台東市水資源中心維運廠長李雲興到太平溪左岸視察，許瑞貴及施工團隊說明「山環3線」現況，除馬偕路堤步道436公尺預定春節前完工，還增設豐里橋至新豐里橋段約1.6公里小環狀步道，另4.5公里中環狀步道預定今年中完工。

饒慶鈴說，太平溪改善堤防增設兩岸步道環河軸帶，並建構四通八達步道，未來將延續至山海鐵馬道、森林公園、卑南大圳親水公園及棒球場，並接通各步道路線，形成山環3線友善行人的都市休憩空間，將台東最美自然環境與城市串連。

饒慶鈴也說明，山海鐵馬道馬蘭舊站段木棧道，日前拆除損壞棧板改鋪AC瀝青，部分民眾有不同聲音，縣府討論後，決定先考量行的安全將步道鋪好，後續若可行，會用更好的、更符合該處空間方案，讓民眾有更佳休憩、步行空間。