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中央經費挹注 花蓮消防特種搜救隊廳舍啟用

中央社 / 花蓮縣22日電

花蓮特搜隊成立4年，協助2018年花蓮大地震、台鐵太魯閣號事故，花蓮縣府爭取中央經費興建廳舍，特搜隊廳舍今天正式啟用，正在動工的特搜訓練基地也預計今年底完工。

花蓮縣消防局今天舉行特種搜救隊暨吉安分隊落成啟用典禮，消防署副署長李永福致詞指出，從2018年至今，中央補助花蓮縣消防局新台幣3.3億元整建6處老舊消防廳舍，補助1.3億元添購4輛雲梯車、6輛消防車及3輛水庫車，中央一定會做地方最好後盾。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，特種搜救隊暨吉安分隊廳舍新建工程經費約9600萬元，整棟大樓為地上4樓建築，設有高低訓練塔共構，供特搜人員平時訓練使用；提供18間套房，可容納40名消防人員。

花蓮縣長徐榛蔚說，6處老舊消防廳舍整建，已有4處完工啟用，瑞穗分隊預計2月落成啟用、豐濱分隊預計明年完工；特種搜救訓練基地暨防災教育館最快今年底完工，將可提供警義消人員就近訓練場地。

花蓮 吉安 徐榛蔚

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