宜蘭五結「白蒜」採收中 社區媽媽端年菜料理行銷

農曆春節將至，宜蘭五結農特產「白蒜」正值採收期，適合作為傳統年菜料理。五結鄉公所攜手錦草社區發展協會，今天在保安宮舉辦「2022五結十全十美白蒜饗宴」，社區媽媽大顯身手，烹調10道美味的白蒜佳餚。公所表示，今年氣候穩定，在農民細心照料下，白蒜收穫率高、蒜白長品質佳。

俗稱茅仔寮的錦草社區位在蘭陽溪下游出海口旁，其沙質含鹽分，加上當地氣候及海風吹拂，有利於白蒜栽種，農作面積約30公頃。白蒜採收期從過年前10天起，持續到年後1個月，這段時間的白蒜品質較為優等；今年產地直銷價每斤均價90元到100元不等。