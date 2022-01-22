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宜蘭五結「白蒜」採收中 社區媽媽端年菜料理行銷

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
農曆春節將至，宜蘭五結農特產「白蒜」正值採收期，適合作為傳統年菜料理。圖／五結鄉公所提供
農曆春節將至，宜蘭五結農特產「白蒜」正值採收期，適合作為傳統年菜料理。圖／五結鄉公所提供

農曆春節將至，宜蘭五結農特產「白蒜」正值採收期，適合作為傳統年菜料理。五結鄉公所攜手錦草社區發展協會，今天在保安宮舉辦「2022五結十全十美白蒜饗宴」，社區媽媽大顯身手，烹調10道美味的白蒜佳餚。公所表示，今年氣候穩定，在農民細心照料下，白蒜收穫率高、蒜白長品質佳。

俗稱茅仔寮的錦草社區位在蘭陽溪下游出海口旁，其沙質含鹽分，加上當地氣候及海風吹拂，有利於白蒜栽種，農作面積約30公頃。白蒜採收期從過年前10天起，持續到年後1個月，這段時間的白蒜品質較為優等；今年產地直銷價每斤均價90元到100元不等。

為推廣五結白蒜，錦草社區發展協會邀請社區志工媽媽，以白蒜為主菜，烹調螺肉蒜、蒜香油飯、蒜仔炒魚膘、蒜仔炒臘肉、蒜仔滷鯖魚、蒜仔滷五花肉+滷蛋、蒜仔煎蛋、軟炸白蒜肥腸、川燙蒜仔蠔油，以及白蒜冷盤，共10道傳統家鄉味。有意訂購白蒜者，可洽錦草社區發展協會林先生（0912-520-109）。

五結鄉公所攜手錦草社區發展協會，今天在保安宮舉辦「2022五結十全十美白蒜饗宴」，推廣五結農特產白蒜。圖／五結鄉公所提供
五結鄉公所攜手錦草社區發展協會，今天在保安宮舉辦「2022五結十全十美白蒜饗宴」，推廣五結農特產白蒜。圖／五結鄉公所提供
錦草社區發展協會邀請社區媽媽大顯身手，烹調10道美味的白蒜佳餚。圖／五結鄉公所提供
錦草社區發展協會邀請社區媽媽大顯身手，烹調10道美味的白蒜佳餚。圖／五結鄉公所提供
錦草社區發展協會邀請社區媽媽大顯身手，烹調美味的白蒜佳餚。圖／五結鄉公所提供
錦草社區發展協會邀請社區媽媽大顯身手，烹調美味的白蒜佳餚。圖／五結鄉公所提供

蘭陽溪 農民

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