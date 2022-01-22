大愛劇場新作「搜尋者」全劇將在基隆拍攝 今開鏡祈福

「大愛劇場」改版後首部戲劇新作「搜尋者」，今天在基隆市區百年廟宇慶安宮開鏡祈福，全劇將在基隆拍攝，講述慈濟訪視團深入社會底層，給與愛、溫暖與照顧的故事，參與的演員眾多，包含女主角由王淑娟飾演，還有久違螢幕的「雙陳」陳孝萱、陳明真，「金鐘終身貢獻獎」林義雄、「金鐘最佳男主角」雷洪等。未來在基隆，民眾隨時都可能遇到劇組在路邊取景拍攝。

市長林右昌率市府多位主管與慈濟傳播人文志業基金會研發長張尊昱、慶安宮主委童永、導演王重正及全體演員一同參與開鏡祈福儀式。

林右昌說，基隆是個具有人文歷史底蘊、新舊交疊且現正翻新改變的海港山城市，加上基隆市是一個對影視活動相當友善及支持的城市，市府除提供劇組友善便利的協拍作業，更建置「隆來拍電影」網站揭露協拍影視資訊，透過主動、積極的行政協助作業

市府統計，歷年協拍件數顯著成長，從2019年的80件，2020年雖受到新冠肺炎疫情影響，協拍數量略有下降，但也有60件之多，2021年則達到98件，今年已有12件協拍案件並持續增加中。