基隆易超速和車禍台62及台62甲兩處 年後首採區間測速

台62線萬瑞快速公路及台62甲線基隆端下坡兩處，基隆市交通隊評估都是易超速、肇事路段，將實施區間測速。目前已著手規畫辦理資安及準確度檢定事宜，如果順利通過，最快過年後下月就可實施。

交通部補助基隆市400萬元建置「運用科技分析嚴重不當駕駛行為及提升行車安全計畫」，設置區間測速，分別在台62線6.2公里到11.3公里區間，及台62甲線則由二號隧道到東海街口1.75公里區段，是基隆市區首度設置區間平均速率偵測科技執法，未來平均車速超速就會開罰。

交通隊說，區間測速設備已裝設完成，依據廠商提供的產品資訊，電腦主機產地是台灣，攝影機產地為台灣和日本。其他縣市區間測速儀器雖通過標準檢驗局檢驗，去年遭指使用中國零件，有資訊安全傳輸疑慮等問題停擺。交通部2021年12月底公布區間設備資安檢測要求，各縣市政府確認資訊安全無疑慮後可自行公告恢復執法。

交通隊表示，區間測速增加對行車速率管制的有效距離，由點的控制轉變為對線長距離控制，可大幅提升台62線及台62甲線交通安全，減少車禍事故發生。副隊長吳誌權說，目前正在辦理資安及準確度檢定事宜，如果順利通過，最快過年後下月就可實施。

台62線速限80公里，但因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，經常發生因自撞、變換車道及未注意車前狀況傷亡車禍。

台62甲二號隧道到市區東海街口，為基隆港東岸聯外道路，一路都是彎道及下坡，車禍也不斷，0.7公里處下坡連續彎道路段設有測速照相，但因常有事故發生。