曾被裁員中年叔轉業有感 每月前8日每客餐捐5元助兒保

基隆市一家義式料理店老闆游權正，他曾因為公司改組被裁員，面臨中年轉業壓力，很難體會弱勢家庭小朋友可能的難關，在自己轉業有成後，堅持在每月前8日每賣出一客餐點，就捐出5元給家扶中心用於扶助個案。2年多來，他累計捐出近9萬元，涓涓愛心幫助不少小朋友。

基隆家扶中心表示，近年因疫情影響，部分愛心商店商家結束營業，「兒保好鄰居」據點減少，目前剩下154家，與中心建構兒保網絡數200家目標仍有一段距離。位中山二路上的「義家人PASTA廚房」是其中的一處據點，除了放置愛心箱外，也張貼海報協助宣導家扶方案及理念。

不只如此，游權正每月還把每月前8營業額固定比例捐贈給家扶，為幫助基隆地區的弱勢家庭盡一份心力，善舉自109年2月起至今已近2年，累積捐贈逾8萬7000元，家扶依老闆心願全數用於中心兒童保護專款，幫助家扶協助受虐兒童保護及身心復健工作。

基隆家扶中心主任陳美君昨天頒感謝狀給游權正，游老闆回憶，轉業時面臨的經濟壓力，想到社會上尚有很多弱勢家庭，面臨更大的經濟困難，特別能體會可能面臨的困境和遭遇。

他說，幾年前由於自己任職的公司組織改組裁員，中年時面臨轉業情況，在失業後一次到友人開的早餐店，看到愛心商店捐款箱，興起做公益念頭。

在疫情下的2年間，營收受影響，平均減少一到兩成，但他仍持續不間斷捐助，希望拋磚引玉。