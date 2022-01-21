海科館「海有個鳥地方」特展開幕 300珍稀標本一次看盡

「海有個鳥地方-北部濱海鳥類」特展，今天在國立海洋科技博物館開幕，以北部濱海鳥類為主軸，展出300件珍稀標本，其中保存最久的鳥類標本已有40年，一次就可看盡多種台灣鳥類標本。

展區規畫「生物風采之島」、「形形色色的鳥類」、「台灣鳥類的組成」、「生態島」、「鳥類危機」及「生態藝術家」等單元，並在展期中規畫一系列活動與提供好禮，供民眾參觀與闖關抽獎，展期至11月20日，在海科館主題館第二特展廳

海科館長陳素芬說，今年開館第8年，基隆不僅是台灣重要的商港，也是鳥類重要的棲息地。北海岸正好是各路候鳥的迎賓大門口，無論是來台過冬或短暫休息，都需要仰賴北海岸的自然環境。位處於八斗子的海科館，一年四季都能觀賞到鳥類。

特展由海科館與行政院農業委員會特生中心共同主辦，除可一睹多種台灣鳥類標本以外，也邀請多位藝術家共同展出，如台灣鳥雕巨匠李宜融大師展出19件作品，野鳥紙雕大師王楨文10件作品，以及生態紙藝大師洪新富老師提供多件可互動觸摸的紙雕鳥。

特展策展人海科館研究助理何林泰說，有多部難得的影片可供民眾欣賞，如協辦單位基隆市野鳥學會特別剪輯的遊隼的紀錄短片，以及在展場中打造了讓觀眾猶如親臨駕船感覺並置身船內欣賞北方三島的影片。此外，也可在展場內觀賞到鳥類生態導演梁皆得的「老鷹想飛」短片，透過實景拍攝呈現鳥類生動的一面。

配合特展開幕與提供民眾多方體驗，海科館更全新企劃Web闖關遊戲及360度線上特展，參觀民眾只要完成6大關卡闖關者，即可獲得特展限定電子圖框一個，並可參與每月闖關抽獎活動，有機會得到特展限定周邊好禮。