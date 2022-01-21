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江宜樺返鄉加持選市長 謝國樑：爭取非民進黨支持

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請同為基隆子弟的行政院前院長、長風基金會董事長江宜樺，就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。江宜樺認為，謝的青年政策實在非常有創意，也符合當前環保的潮流。謝國樑說，市長選舉將爭取非民進黨籍的對象支持、合作，不限國民黨。

「小愛爸爸」謝國樑說，很開心能夠請江前院長來基隆，他是基隆在地第一位行政院長，邀請他回鄉走走，並且一起來支持電動環保機車的政策。

謝國樑表示，將以「團購」概念來推行電動機車計畫，已獲得國民黨議會黨團全體支持，很有信心的推動，一定幫基隆年輕人爭取福利。計畫結合環保與公益，只要符合資格，並配合政府一同推動公益、幫助弱勢，即可免費獲得一台電動機車，首波目標2026年達5萬台。

江宜樺指出，基隆是台灣頭，很多政策可以從基隆開始，並推行至全國，「Let’s go 電動一下」的青年政策非常有創意，而且也很符合當前世界強調乾淨、環保的潮流。

江宜樺分享，以前在行政院有推行許多照顧老人、小孩的福利方案，至於年輕人，也是著重於「成家立業」等協助。而謝國樑有關注到剛出社會的青年，他非常認同。

江宜樺表示，基隆若能將大量的傳統油車逐步汰換為電動機車的話，一定會有更棒的城市境與生活品質。他說，可以感受到台灣很多城市的空氣品質都不斷下降，若「Let’s go電動一下」能夠落實，不僅可以讓基隆變得乾淨、沒有汙染，也讓城市有更加現代化的風貌。

除了現代、環保，江宜樺對謝國樑提出「公益回饋」也表達肯定。「政府挺年輕人、年輕人回饋幫助社會」，這是「善的循環」，況且台灣的志工人數比例在世界上名列前茅，相信基隆年輕人也很樂意參與、發揮自己的愛心，回饋社會。

國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影
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國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市長參選人前立委謝國樑，今天邀請江宜樺就他提出的「Let’s go 電動一下」青年政策來討論、交換意見。記者游明煌／攝影

基隆 謝國樑 江宜樺

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