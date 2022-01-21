低收夫工作意外妻臨時工苦撐 基市府修屋再生家具送暖

基隆市葉姓低收入戶，去年10月在工作中發生意外，經醫生評估需休養半年，葉妻也因為是新住民求職困難，目前仰賴朋友介紹餐飲、清潔等臨時工作。市府今天送再生家具，也貼心地將葉家損壞的家具修繕完成，讓家裡溫暖了許多。

市長林右昌今天在環保局長賴煥紘、社會處長吳挺鋒及中山區長陳信雄等人陪同之下，到葉家慰問並致贈家具等物資，希望讓葉家過個好年。

葉先生為低收入戶，去年10月在工作中發生意外，經醫生評估需休養半年，葉妻也因為是新住民求職困難，目前仰賴朋友介紹餐飲、清潔等臨時工作，生活不易。

林右昌說，每年春節前夕，環保局都會提供修繕完成的再生家具，由社會處協助本市低收入戶家庭申請使用，改善弱勢家庭的生活環境，另外也有很多再生家具公開展售，為市庫增加收入。

市府今天將客廳椅、書架、四層木架、雙人床墊、墊高架等家具及棉被搬到葉家，環保局木工組也貼心地將葉家損壞的和室拉門、窗戶邊框及衣櫃門片等全部修繕完成，讓葉先生一家人感受到市府對弱勢族群的關懷與照顧。

環保局表示，清潔隊會將市民由家中排出之廢棄大型家具回收後，交由保育班木工師傅巧手修繕製成再生家具，並於「環境保護局美傢園」展售，110年共修繕再生家具377件、售出356件，為市庫增加59萬餘元收入。而今年登記申請家具的低收入戶共計21戶，申請家具包含衣櫃、三斗櫃、鞋櫃、電視櫃、書桌、餐桌、椅子及單人床等，已陸續派員將家具載送至各受贈戶家中，讓弱勢家庭歡喜除舊布新。