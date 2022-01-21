吳朝琴涉弊遭押 李新泰兼宜蘭建設處代理處長

宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴涉弊案遭收押，宜縣府今天表示，由縣府參議李新泰兼任代理處長，昨天生效。

台灣宜蘭地方檢察署偵辦宜縣府2019年一件羅東土地免徵增值稅案、2020年一件羅東土地都市計畫變更案等數案，13日指揮法務部廉政署前往宜縣府等相關30餘處所搜索，約詢宜蘭縣長林姿妙、吳朝琴及縣府農業處農務科長吳東原等，吳朝琴與吳東原之後遭收押。

縣府秘書長林茂盛接受媒體聯訪表示，經通盤考量，由李新泰兼任代理處長，最主要是李新泰曾任縣府相關主管職務，歷練、經驗豐富。

李新泰表示，責任重大，未來主要先調整好建設處本來常軌步調，再配合相關局處整體發展，朝縣政藍圖共同努力。

48歲的李新泰是國立台灣海洋大學漁業經濟研究所碩士，曾任縣府計畫處長，但去年3月任縣府建設處長時，聚餐後酒駕遭查獲，自請處分。縣府之後將李新泰調為非主管職，改任參議，並行政懲處。