面對拔耐強力挑戰 基隆原民議員陳明建傳尋求藍營合作

基隆市議員在7個行政區分別選舉，平地原住民列第8選舉另選出1席。連任2屆的無黨籍市議員陳明建今年尋求連任，面臨市議員王醒之辦公室主任拔耐．茹妮老王挑戰。拔耐近年積極參與原民事務，聲勢大漲，陳明建積極備戰。

基隆市平地原住民市議員席次，過去30年間多由馬賢生、朱瑞祥和陳明建抓對廝殺。陳明建1998年以無黨籍身分挑戰國民黨提名的馬賢生敗選。2002年再戰，陳披親民黨戰袍勝選。馬賢生2005年擊退陳明建奪回席次，2009年敗給無黨籍挑戰者朱瑞祥。

2014年選舉，陳明建以無黨籍參選，對上改披國民黨戰袍的朱瑞祥和無黨籍拔耐。陳拿下1947票回鍋市議員，朱得1067票，拔耐216票。2018年陳明建面臨親民黨提名黃淑珍挑戰，連任成功。

陳明建近兩屆得票率分為60.27%和70.18%，在基隆原住民社區支持度高，今年訴求提升體育等青年事務及世代交替，尋求3連任。國民黨內有人表態出戰，但呼聲不高。黨另有意推形象清新原住民新生代參選，後來評估時機尚未成熟作罷。國民黨和陳明建傳有意合作，由陳披藍袍參選。

拔耐．茹妮老王15歲離開家鄉台東縣莿桐部落，隔年參與紡織廠關廠抗爭，從此投身社會弱勢權益運動。她說，族人幫她取綽號「達務主任（taocolan）」，達務在阿美族是「被囑咐、使喚」的意思，將再次挑戰陳明建，希望成為族人們的「公僕」。