發福袋如母雞何時宣布選市長？蔡適應：不會讓市民失望

民進黨基隆市長提名將辦理初選，目前已表態參選者有議員鄭文婷，要爭取黨內初選，立委蔡適應呼聲雖高，但遲未表態。蔡適應今天帶著5名黨內有意參選市議員者發福袋，大排長龍，宛如「母雞帶小雞」。被問到是否會在年後表態？蔡適應回應說，「我們有既定的行程安排，我相信不會讓基隆市民失望」。

蔡適應說，民進黨在基隆受到市民的肯定，大家都是一個團隊，沒有所謂的母雞帶小雞，都是一個「基隆隊」，為基隆市民服務的所推薦的公職人員，都會得到基隆市民的支持，不論是他或者所有的議員都是一個團隊，就是基隆隊，讓基隆進步的隊伍。

至於被問到是不是在年後對參選市長有所表態？蔡適應表示，未來他會不會在適當時間做適當的表態，他們有既定的行程安排，他相信不會讓基隆市民失望。

蔡適應說，今年是虎年，特別把2022年虎年的標誌放上去福袋，福虎賀親春，特別是他追著一隻「柴犬」（財犬，可以財來旺來，新春發大財。

今天雖然下著大雨，但是吸引大批民眾排隊，800個福袋不到20分鐘就發完，民眾撐著雨傘、穿雨衣排隊，很有秩序。民眾說，想拿福袋沾喜氣，可以裝採買的年貨。