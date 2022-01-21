基隆七堵議員選舉 各政黨都有圖謀 民進黨辦初選推2人

基隆市七堵區4席議員近兩屆都是國民黨、民進黨、親民黨和無黨籍各占一席。國民黨議長蔡旺璉、親民黨議員楊秀玉、無黨籍議員張耿輝再次披掛上陣，因人口組成變動不大，支持體系穩定。民進黨議員蘇仁和無意連任，黨內初選將推2人應戰，3人角逐。時代力量基隆黨部主委、律師陳愷閎將參選，民眾黨人選則在協調中，政壇老將、新人勢必有番激戰。

國民黨除蔡旺璉邁向5連霸，黨內雖另有人表態請纓，市黨部考量布局市長選戰為重，將只提名1人，現任蔡旺璉優先。蔡旺璉擔任公職多年，基層實力雄厚，在地方孚眾望，加上國民黨支持者力挺，爭取新一輪4年任期。

楊秀玉家族兩代從政，她在2014年初試啼聲，獲得2571票，靠婦女保障名額。2018年尋求連任，一舉拿下4946票，以選區第3高票勝選。楊除靠家族系統固票，任內勤走基層，熱誠服務也獲民眾肯定，開拓更多票源。

張耿輝6度參選，熱心協助選民事務，支持者黏著度高，歷屆得票數曲線上揚，2018年更以全市最高票7174票當選。張是職業軍人退伍，展現持續保持「戰鬥」狀態，2012、2020兩度參加立委選舉，開創全市知名度。

民進黨老將蘇仁和年輕時即在七堵區政壇立足，連任議員，2002年因故未再參選。民進黨2002、2005年在七堵區推派新人出戰都敗北，蘇仁和2009年重披戰袍拿回席次，連任3屆後決定交捧。