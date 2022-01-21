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基隆七堵議員選舉 各政黨都有圖謀 民進黨辦初選推2人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌的秘書曾怡芳去年底辭職後，投入七堵區市議員選戰。圖／曾怡芳提供
基隆市長林右昌的秘書曾怡芳去年底辭職後，投入七堵區市議員選戰。圖／曾怡芳提供

基隆市七堵區4席議員近兩屆都是國民黨民進黨、親民黨和無黨籍各占一席。國民黨議長蔡旺璉、親民黨議員楊秀玉、無黨籍議員張耿輝再次披掛上陣，因人口組成變動不大，支持體系穩定。民進黨議員蘇仁和無意連任，黨內初選將推2人應戰，3人角逐。時代力量基隆黨部主委、律師陳愷閎將參選，民眾黨人選則在協調中，政壇老將、新人勢必有番激戰。

國民黨除蔡旺璉邁向5連霸，黨內雖另有人表態請纓，市黨部考量布局市長選戰為重，將只提名1人，現任蔡旺璉優先。蔡旺璉擔任公職多年，基層實力雄厚，在地方孚眾望，加上國民黨支持者力挺，爭取新一輪4年任期。

楊秀玉家族兩代從政，她在2014年初試啼聲，獲得2571票，靠婦女保障名額。2018年尋求連任，一舉拿下4946票，以選區第3高票勝選。楊除靠家族系統固票，任內勤走基層，熱誠服務也獲民眾肯定，開拓更多票源。

張耿輝6度參選，熱心協助選民事務，支持者黏著度高，歷屆得票數曲線上揚，2018年更以全市最高票7174票當選。張是職業軍人退伍，展現持續保持「戰鬥」狀態，2012、2020兩度參加立委選舉，開創全市知名度。

民進黨老將蘇仁和年輕時即在七堵區政壇立足，連任議員，2002年因故未再參選。民進黨2002、2005年在七堵區推派新人出戰都敗北，蘇仁和2009年重披戰袍拿回席次，連任3屆後決定交捧。

民進黨2014、2018年在七堵區都提名2人，由蘇爭取連任，女將張美瓊角逐婦女保障名額，但不敵楊秀玉。今年選戰民進黨也要提名2人，蘇仁和不尋求連任，他的特別助理林坤明將投入選戰，加上張美瓊3度參選，追隨基隆市長林右昌多年的秘書曾怡芳也加入戰局，須辦初選決定那兩人出線。

基隆市無黨籍市議員張耿輝已擔任五屆議員，尋求選民再度支持。圖／張耿輝提供
基隆市無黨籍市議員張耿輝已擔任五屆議員，尋求選民再度支持。圖／張耿輝提供
基隆市國民黨籍議長蔡旺璉基層實力雄厚，在地方孚眾望。圖／取自蔡旺璉臉書
基隆市國民黨籍議長蔡旺璉基層實力雄厚，在地方孚眾望。圖／取自蔡旺璉臉書
基隆市親民黨籍議員楊秀玉勤走基層受肯定，開拓更多票源。圖／取自楊秀玉臉書
基隆市親民黨籍議員楊秀玉勤走基層受肯定，開拓更多票源。圖／取自楊秀玉臉書
有心參政的張美瓊期能在民進黨內初選出線，再次參選市議員。圖／取自張美瓊臉書
有心參政的張美瓊期能在民進黨內初選出線，再次參選市議員。圖／取自張美瓊臉書
基隆市無黨籍市議員張耿輝已擔任五屆議員，尋求選民再度支持。圖／張耿輝提供
基隆市無黨籍市議員張耿輝已擔任五屆議員，尋求選民再度支持。圖／張耿輝提供
基隆市議員蘇仁和的特助林坤明投入今年選戰，爭取民進黨提名。圖／林坤明提供
基隆市議員蘇仁和的特助林坤明投入今年選戰，爭取民進黨提名。圖／林坤明提供
時代力量基隆黨部主委、律師陳愷閎將在基隆市七堵區參選市議員。圖／陳愷閎提供
時代力量基隆黨部主委、律師陳愷閎將在基隆市七堵區參選市議員。圖／陳愷閎提供
基隆市議員蘇仁和的特助林坤明投入今年選戰，爭取民進黨提名。圖／林坤明提供
基隆市議員蘇仁和的特助林坤明投入今年選戰，爭取民進黨提名。圖／林坤明提供
基隆市長林右昌的秘書曾怡芳去年底辭職後，投入七堵區市議員選戰。圖／曾怡芳提供
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民進黨 國民黨 基隆

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