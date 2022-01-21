建設處長吳朝琴涉弊遭押 宜縣府參議李新泰兼任代理
宜蘭縣政府建設處代理處長吳朝琴涉弊案遭收押，縣府接到地檢署通知後，決定由縣府秘書長室參議李新泰兼任代理處長一職，並於昨天生效。李新泰表示，「責任重大」，將會調整好建設處的常軌步調，並配合相關局處的整體發展，朝縣政藍圖共同努力。
李新泰現年48歲，畢業於成功大學統計系、台灣海洋大學漁業經濟研究所，在縣府服務歷練豐富，曾任計畫處長、建設處長，以及參議等職務。
縣府秘書長表示，經過通盤考量，決定由目前擔任參議的李新泰代理建設處長，最主要是其任職建設處、其他局處，歷練經驗豐富，且他擔任建設處長期間，表現優異，備受申請人、廠商、議員與民眾肯定。
李新泰兼任代理建設處長，昨天起生效，他也已經開始處理相關文書。李新泰表示，本身職務為核稿參議，水資處、交通處、工旅處等相關單位都在核稿範圍內，未來將會更著力在跨局處共同整合，使業務推展更順利。
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