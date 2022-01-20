基隆第3劑施打率14％ 65到67歲長者23日起造冊打莫德納

為了對抗疫情，政府鼓勵符合第三劑民眾踴躍接種，基隆市政府針對65歲以上長者，進行造冊並分階段施打，第二階段的65歲至67歲以上長者，將在23日起，陸續開始施打。符合資格的長者，依區公所寄發的通知書，到指定時間地點接種莫德納疫苗。

林右昌表示，65至67歲長者造冊施打，23日起將陸續開放接種，請收到通知單的長輩，記得施打當天要攜帶疫苗施打通知書及同意書，以及小黃卡與健保卡，市長也提醒，集中施打只提供莫德納疫苗，如果要施打其他種類疫苗可到本市醫療診所施打。

林右昌說，統計至今年1月19日止，基隆市第一劑接種率81.14%，第二劑接種率73.98%，都是本島第一，第三劑接種率則是14.64%，希望符合施打第三劑疫苗資格的民眾，可以到醫療院所施打，或多多利用中央防疫指揮中心的疫苗預約平台。

市府提醒，疫情延燒，雖然基隆市疫情相對穩定，但也不能掉以輕心，做好自身防疫工作。此外，教育處也鼓勵各學校，寒假期間的各項活動，包含寒假課業輔導、各類社團活動及教師研習等，皆鼓勵學校改採線上辦理，非必要活動建議延期，而基隆市各校辦理各類活動將持續視疫情狀況滾動式修正。

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