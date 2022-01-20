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基隆市長林右昌挺台東鳳梨釋迦 購買200箱送市府員工

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東立委劉櫂豪（右）協助家鄉鳳梨釋迦行銷，基隆市長林右昌（左）今天相挺農民，採買200箱在年節時刻分送市府員工分享。圖／劉櫂豪辦公室提供
民進黨台東立委劉櫂豪（右）協助家鄉鳳梨釋迦行銷，基隆市長林右昌（左）今天相挺農民，採買200箱在年節時刻分送市府員工分享。圖／劉櫂豪辦公室提供

民進黨台東立委劉櫂豪協助家鄉鳳梨釋迦行銷，基隆市長林右昌今天相挺農民，採買200箱在年節時刻分送市府員工分享，盼能呼籲更多企業與民眾踴躍採買台東鳳梨釋迦，並推廣給更多國人。

林右昌表示，看到劉櫂豪努力為農民行銷推廣鳳梨釋迦，因此主動跟他聯繫協助採買，全力相挺台灣農民，也希望藉此拋磚引玉，推廣給台灣更多企業與民眾，一起來採買台東優質農產品。

劉櫂豪指出，去年9月中國違反國際貿易慣例，片面停止台灣釋迦輸入，雖然對台東農民有衝擊，但是危機就是轉機，大家認真努力行銷，成立「豪釋平台」媒合農民與消費者採買，目前也有超過7000箱的訂單並已出貨。

劉櫂豪說明，這段期間督促政府加上民間企業共同努力，把許多通路都打開來，包含全家、全聯、家樂福等通路，而外銷香港、東南亞、中東及日本等，也都陸續有成果。鳳梨釋迦外型喜氣，味道甜蜜，新年期間非常的應景，希望民眾多多採買挺農民。

鳳梨釋迦 林右昌

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