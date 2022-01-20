台鐵百福車站第1月台電梯完工遲未啟用 民眾盼解決

立委蔡適應協助台鐵百福車站改善無障礙設施，並與基隆市七礙聯盟協會辦理會勘，希望改善百福車站內的電梯設備，特別是第一月台的電梯，完工後至今遲遲沒有啟用；今天相關單位前往會勘，台鐵表示因點交作業卡在監視器和通訊設備，沒有拉到車站內主控制室致未啟用。民眾都盼加決速度，不要一拖再拖。

百福車站第一月台是台鐵七堵站至五堵站的第三軌，也是用於尖峰時刻調度車輛的軌道，該月台有兩個出口，一個是上樓進入車站本體、一個是緊臨明德三路的臨時出口，由於臨時出口都需要有專人服務、以防誤入軌道，除非有身障人士的需求才會開啟，大眾都是上樓從百福車站本體進出。

堵北里長林俊德表示，百福社區有很多長者或腿腳比較不好的朋友，爬樓梯很吃力，希望台鐵可以儘速來啟用電梯、服務民眾。

市議員蘇仁和特助林坤明表示，百福車站自從立委蔡適應協助爭取無障礙坡道後，長安社區居民進出都很方便，站體內的設施更新，希望臺鐵能加把勁。