時力宜蘭黨部喊話縣府 捉蛇回歸專業、消防設備升級

適逢119消防節，時代力量宜蘭黨部聯合服務處重新檢視宜蘭消防體系，今天與立法委員邱顯智召開記者會，向縣府提出捉蛇應回歸專業、消防設備升級等面向的建議。縣府消防局回應，捉蛇業務2018年起已由農業處負責，並逐年汰換、升級通訊設備。

時代力量宜蘭黨部認為，捉蛇並非消防員救火本業，質疑捕蜂業務可委外，為何捉蛇就不行。邱顯智說，行政院2017年政策決定後，宜蘭決議將捕蜂捉蛇業務回歸農政專業，然而現今卻沒完全落實當年決議。消防設備補足方面，縣府承諾今年會更換升級無線電設備，時代力量宜蘭黨部迄今未看到縣府對此期程規劃與措施。

另外，時代力量宜蘭黨部指出，宜蘭分隊有時須協助宜蘭市、礁溪邊陲地帶的業務，縣府消防局近期又欲將礁溪分隊，從市區搬至鄰近頭城、礁溪交界的「長隧道救援救護整合中心、特搜大隊暨礁溪消防分隊辦公廳舍」。邱顯智希望縣府應通盤考量，審慎評估搬遷、消防人力增加的問題。

縣府消防局回應，宜蘭縣捕蜂捉蛇業務於2018年起，已由縣府農業處編列預算委外辦理。縣府農業處表示，捉蛇業務與消防局分工，若在住家或周邊，以及人為活動有關之處，因可能危及民眾生命安全，會由勤務人員第一時間處理，農業處會取回野放，若在樹林、草坪等野外地，是農業處同仁負責。

外勤消防人員的第二套消防衣帽鞋，消防局也在去年度完成追加預算、採購，比例可達100％。通訊設備方面，消防局2018年起即進行數位功能無線電汰換工作，逐步將類比式通訊設備汰換升級，去起規劃推動數位化無線電4年1800萬元中程計畫，將全面升級成「全數位化」無線電通訊系統。