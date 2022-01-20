花蓮年貨大街26日開賣 百攤一次買足還可抽電視、冰箱

花蓮年貨大街將於26日起至30日一連5天開賣，在日出香榭大道重慶路以東區段設置100攤，分成伴手禮、年貨、農漁商品、年菜等4區，消費滿250元可參加摸彩，抽電視、冰箱等家電。農業處表示，將設4個出入口，進出需量體溫、戴口罩，禁試吃和邊走邊吃，並採總量管制人流。

今年的花蓮年貨大街以「洄瀾豐饒、福虎生豐」為主題，1月26日至30日，每天下午5時至10時開賣，縣府還打造大型裝置藝術，串聯東大門夜市與中華商圈。縣長徐榛蔚今天與縣議員魏嘉彥、徐雪玉、吳建志、林宗昆，以及各農漁會理事長、總幹事，邀請民眾一同逛大街辦年貨，感受濃濃年節氛圍。

縣府農業處長吳昆儒說，今年邀集百攤共襄盛舉，規畫伴手禮、年貨、農漁產品、特色年菜商品，共4大特色展售區，價格經濟實惠，讓民眾一次買足。

年貨大街引進多元支付，也可使用花蓮好Q優惠券平台，並發送限量500份電子紅包，結帳時使用多元支付，單筆可折50元。

除了採買方便，現場每天安排表演節目，還請來大飯店主廚教做年菜，並有花蓮書法學會名家寫春聯，在會場拍照打卡上傳臉書分享年貨大街資訊，就可獲得虎年小提燈，每天限量50個。

吳昆儒說，展售期間現場消費滿250元，可兌換摸彩券，以及可在年貨大街使用的50元到1000元折價券等小禮。摸彩獎品豐富，每天抽出50吋液晶電視一台、IH壓力電子鍋2名、飯店年菜套組3名；30日最後一天，加碼萬元以上大獎，有變頻冰箱、吸塵器、除濕機等好禮。