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國民黨蔡文益辭議員代理頭城鎮長 今宣誓走馬上任

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
在宜蘭縣政府人事處長黃水桐監交下，頭城鎮公所秘書陳舜梁將印信交接給蔡文益。 記者林佳彣／攝影
在宜蘭縣政府人事處長黃水桐監交下，頭城鎮公所秘書陳舜梁將印信交接給蔡文益。 記者林佳彣／攝影

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜涉賄遭停職，縣府依法指派縣議員蔡文益代理鎮長一職，蔡文益昨天已向議會遞辭呈。「頭城鎮第18屆代理鎮長宣示就職交接典禮」今天在公所舉辦，由宜蘭縣政府人事處長黃水桐主持、監交，不少地方人士共襄盛舉。蔡文益宣誓就任，致詞時表示，這段時間是回來和大家做朋友，希望公所團隊、民意代表從今開始，要一起團結建設頭城。

代理鎮長宣示就職交接典禮今早舉行，縣長林姿妙因有公務，不克前來，由人事處長黃水桐代為主持。蔡文益宣誓後，在黃水桐監交下，從公所秘書陳舜梁手中接下印信。

黃水桐致詞時，代為轉達縣長心意，感謝秘書陳舜梁這段時間帶領公所團隊，讓鎮政順利發展，也謝謝鄉親、公所同仁對於公所、縣政的支持。頭城因司法關係，縣府依地方自治法規範派人代理，在縣長幾經思考後，選定由最熟悉頭城民風、鎮民需要的資深縣議員蔡文益，並感謝其願意在此時承擔重責。

50歲的蔡文益為佛光大學社會研究所畢業，2005年以無黨籍當選頭城鎮選區縣議員，之後改披藍袍，迄今歷任第16屆至19屆議員，也曾任頭城鎮民代表、頭城區漁會理事等職務。黃水桐表示，縣長希望借重其為民服務的熱忱、豐厚行政底蘊，繼續推動頭城鎮政。

蔡文益致詞期許，頭城鎮政與縣政未來能做最好結合，把頭城的工作做到淋漓盡致，公所團隊也一起認真、和諧打拚。「這段時間，我是回來和大家做朋友」，要與公所團隊、民意代表從今開始團結頭城、建設頭城。他也提到疫情嚴峻，過年將至，希望把防疫工作做好，讓鄉親過好年。

公所門口今天擺滿各式祝賀花籃，包含宜蘭縣議會、頭城鎮民代表會、頭城區漁會、多位鄉長及里長等。代理鎮長宣示就職交接典禮上，不少地方人士出席，頭城鎮民代表會主席楊碧村卻未到場，據悉是身體不適請假。

頭城鎮里長聯誼會長沈榮華表示，議員來到基層，比較知道鄉里的需要，並認為縣府指派蔡文益代理有其考量，自己沒有反對與否的問題。對於外界質疑縣府為選舉考量派任，蔡文益回應，那是每個人的臆測，自己當前只想把工作做好，未來的事再說。縣府則澄清，蔡文益對於地方事務嫻熟，能在最短時間進入鎮務推動，絕對沒有選舉考量。

代理鎮長宣示就職交接典禮今早舉行，縣長林姿妙因要公，不克前來，由人事處長黃水桐代為主持。記者林佳彣／攝影
代理鎮長宣示就職交接典禮今早舉行，縣長林姿妙因要公，不克前來，由人事處長黃水桐代為主持。記者林佳彣／攝影
蔡文益昨天辭去縣議員職務，並於今天宣誓就任頭城鎮代理鎮長。記者林佳彣／攝影
蔡文益昨天辭去縣議員職務，並於今天宣誓就任頭城鎮代理鎮長。記者林佳彣／攝影
蔡文益宣誓就任，致詞時表示，這段時間是回來和大家做朋友，希望公所團隊、民意代表從今開始，要一起團結建設頭城。記者林佳彣／攝影
蔡文益宣誓就任，致詞時表示，這段時間是回來和大家做朋友，希望公所團隊、民意代表從今開始，要一起團結建設頭城。記者林佳彣／攝影

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