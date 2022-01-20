花蓮旅館民宿春節不漲價 哄抬價格經舉發最重罰5萬

春節年假將屆，花蓮縣政府日前邀集縣內旅宿、觀光業者，共同發表「春節安心遊花蓮，旅宿不漲價」自律聲明，若民眾發現哄抬價格可舉發，縣府將依法裁罰，最高可罰新台幣5萬元。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化快速，花蓮春節訂房率目前不受影響，旅館、民宿業住房率平均8成，為避免春節期間觀光、旅宿業者任意漲價傷及花蓮觀光形象，縣府18日邀集花蓮旅宿業五大公協會及花蓮觀光協會共同發表「春節旅宿不漲價」自律聲明。

出席業者代表們全數同意並承諾會全力配合，花蓮縣國際民宿協會理事長鄭竹雅說，COVID-19疫情本土疫情仍不穩定，除了不漲價外，也會輔導旗下會員做好防疫措施，提供遊客安心的旅遊環境。

消保官危正美表示，目前旅宿業者大多在官網或訂房網上揭露房價，若消費者有遇到房價標示不清、藉機哄抬或未依規定退費情形，可撥打「1950」消費者服務專線。

花蓮縣政府觀光處長張志翔今天接受中央社記者採訪表示，民眾也可以在「臺灣旅宿網」查詢業者房間的定價，若業者實際收取房價超過定價，就屬漲價行為，消費者可以向縣府檢舉，經查證屬實，將依發展觀光條例裁罰業者，可處1萬元至5萬元不等罰鍰。

張志翔指出，除了民眾檢舉，觀光處也將不定期蒐集查察業者房價，若發現違法情形都會依法裁罰，以確保房價維持在合理的市場機制範圍。