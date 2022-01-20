春節防疫不必人擠人 台東新設5支觀光攝影機線上看

春節9天連假將到來，但隨著國內本土疫情嚴峻，台東縣政府提供另一種觀光新選擇，新設5支4K觀光即時影像攝影機，民眾只要上網就能24小時線上欣賞5處熱門景點。縣府表示，不必親臨現場人擠人。

縣府表示，5處4K觀光即時影像攝影機分別設置在「多良車站」、「池上天堂路」「杉原灣」、「富山漁業資源保育區」及「金樽漁港」等，無論白天或晚上，24小時都能清楚看到零時差線上美景。

4K觀光即時影像的服務，不僅提供4K高解析畫質，還有180度、360度全景直播及VR即時影像服務，民眾可以透過YouTube直播平台24小時線上觀看，不必親臨現場人擠人，也能在家防疫時，同步感受現場氛圍。

縣府強調，除了這5支縣府設置即時影像外，另東管處及縱管處於台東境內設置10支景點影像，都在「台東觀光旅遊網（ https://tour.taitung.gov.tw ）療癒幸福小棧-即時影像專區」裡，提供春節線上服務。