聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒流難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被給490外籍漁工

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影
冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影

最近寒流一波波，天氣冷吱吱，外籍漁工大部分沒有厚重防寒衣，很多漁工向漁會反映好冷。基隆區漁會與天主教耶穌會台北新事社會服務中心，募集大批棉被、禦寒外套、保暖衣物，昨天起到今天，分送到八斗子、正濱、深澳3個漁港給490名外籍漁工。一名漁工說，「最近真的太冷了」，有了這些棉被和外套，就不怕冷了。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁港的外籍漁工，最近向漁會反映，天氣好冷，在他們國家不會這麼冷，因為他們多來自東南亞熱帶國家，來台灣時只帶短袖衣物，沒有準備禦寒衣物，今年疫情關係，漁工也不能往外跑，所以在八斗子漁港發送冬天比較需要的棉被和外套及保暖衣物。

「最近晚上都很冷，我們都不太適應，謝謝台灣暖暖的外套」，一名會說國語的漁工，昨天拿到棉被和外套後說，這些東西真的很有用。漁工拿到後都很高興，有人還沒回住處就把大外套穿起來了，直說很暖。

教會人員說，外籍漁工都在海邊，寒流來特別有感，工作時要面對冷吱吱的環境，吹冷風，因此募集保暖的發熱衣、外套和棉被等，都是社會的愛心。台北市新事社會服務中心與漁會106年開始，都會在過年前會發送棉被給外籍漁工，募集保暖衣物，今年因為疫情關係，避免拿二手衣物，都是全新的衣物，並一件一件親手送到漁工手上，昨天先在八斗子漁港發送。

昨天第一批送到八斗子漁港的棉被有300件，外套120件，保暖衣物300件，三個漁港共要發給漁工490名漁工受益。

冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影
冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影
冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影
冷吱吱難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被490外籍漁工。記者游明煌／攝影

保暖 外籍漁工 疫情

延伸閱讀

影／新北智能漁港系統啟用 年底五大漁港科技管理

海龍蛙兵不畏寒流來襲 赤膊迎接勞軍團

喵星人累翻「一頭撞進被窩」秒睡 軟爛萌樣十萬人爆笑：我回家也這樣

立委議員攜手企業送150床棉被 助基隆弱勢天冷要蓋暖

相關新聞

涉詐保 宜蘭市代會主席交保

宜蘭市民代表會主席林智勇去年6月發生自撞車禍意外，維修費估計近百萬元，因此製造追撞假車禍，意圖詐領保險費；宜蘭地檢署前天...

寒流難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被給490外籍漁工

最近寒流一波波，天氣冷吱吱，外籍漁工大部分沒有厚重防寒衣，很多漁工向漁會反映好冷。基隆區漁會與天主教耶穌會台北新事社會服...

課長甩賣帳號 100萬捐花蓮小太陽

網路直播拍賣起家、被粉絲封為「林董」的遊戲實況主林揚竣，花2000萬元課金，卻被遊戲公司以「使用不雅用詞」為由鎖帳號，他...

基隆第六選區（暖暖區）／3人拚連任 綠禮讓 白想插旗

基隆市選民結構藍大於綠，早年暖暖區3席議員都由國民黨或具藍軍背景者當選，民進黨直到2014年才搶下第1席。2018年情勢...

台東消防超勤津貼調升 200人加薪

台東縣政府感念消防弟兄上山下海救災救難，辛勤付出，昨天消防節宣布調升超勤津貼到1萬3500元，約200名隊員受惠，不少隊...

東加海底火山比玉山還高 海科館體驗深海地震了解起源

近期南太平洋島國東加外海的海底火山爆發，引發芮氏規模7.4地震和海嘯外，也讓海底地形起了很大變化，從衛星照片看出海底火山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。