寒流難耐！基隆區漁會與教會送暖衣棉被給490外籍漁工

最近寒流一波波，天氣冷吱吱，外籍漁工大部分沒有厚重防寒衣，很多漁工向漁會反映好冷。基隆區漁會與天主教耶穌會台北新事社會服務中心，募集大批棉被、禦寒外套、保暖衣物，昨天起到今天，分送到八斗子、正濱、深澳3個漁港給490名外籍漁工。一名漁工說，「最近真的太冷了」，有了這些棉被和外套，就不怕冷了。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁港的外籍漁工，最近向漁會反映，天氣好冷，在他們國家不會這麼冷，因為他們多來自東南亞熱帶國家，來台灣時只帶短袖衣物，沒有準備禦寒衣物，今年疫情關係，漁工也不能往外跑，所以在八斗子漁港發送冬天比較需要的棉被和外套及保暖衣物。

「最近晚上都很冷，我們都不太適應，謝謝台灣暖暖的外套」，一名會說國語的漁工，昨天拿到棉被和外套後說，這些東西真的很有用。漁工拿到後都很高興，有人還沒回住處就把大外套穿起來了，直說很暖。

教會人員說，外籍漁工都在海邊，寒流來特別有感，工作時要面對冷吱吱的環境，吹冷風，因此募集保暖的發熱衣、外套和棉被等，都是社會的愛心。台北市新事社會服務中心與漁會106年開始，都會在過年前會發送棉被給外籍漁工，募集保暖衣物，今年因為疫情關係，避免拿二手衣物，都是全新的衣物，並一件一件親手送到漁工手上，昨天先在八斗子漁港發送。