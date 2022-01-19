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土地涉弊傳炒地說 宜縣：建地分配比例有審議機制

中央社 / 宜蘭縣19日電

大羅東治水防災區段徵收案涉弊。前宜蘭縣代理縣長陳金德今天說，縣長林姿妙堂姐林束梅集團曾疑炒作，企圖區段徵收分配更多建地。縣府回應，建地分配比例有完整審議機制。

對於陳金德說法，宜蘭縣政府秘書長林茂盛回應，區段徵收時，縣府會先去搜尋與整理附近相同條件的成交地價，之後提報縣府地價評議委員會，後續透過公平、公正、公開進行審議。

林茂盛強調，在審議過程中也會把明顯偏高的成交價個案去除，不會因為某偏高個案，影響到區段徵收完成後的建地分配比例。

大羅東地區治水防災區段徵收中涉弊用地是其中的「機關用地六」（簡稱「機六」）。陳金德昨天指出，過去擔任代理縣長期間，將保護區訂正為農業區並變更為機關用地，計劃後續辦理區段徵收，並未侵犯原地主權益。但林姿妙在民國107年底就職縣長，隔年8月就修正都市計畫細部計畫，將機關用地變為住宅區，涉嫌圖利當地地主林束梅等親友或集團。

陳金德今天又指出，林束梅集團成員疑曾在107年以高於行情價格，進行彼此間土地假交易。他認為，很有可能是要墊高地價，製作實價登錄市場交易行情假象，拉升土地市價總值，再於後續區段徵收時，分配更多建地。

陳金德舉例，若5000坪農地重劃前是每坪新台幣10萬元，市值5億元。重劃後變市地每坪若是20萬元，在總值不變條件下，可分回2500坪；若藉由假交易將重劃前價格拉高到20萬元，就能領回5000坪。

區段徵收 陳金德 林姿妙

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