富里舊工作站轉型咖啡館 「馥茶堂」開幕成觀光新亮點

花蓮林管處舊富里工作站閒置30多年，經重新整修，以國產材台灣雲杉裝潢並補強耐震結構，變身為「馥茶堂」咖啡館，未來將由富里鄉農會承租營運，假日不定期舉辦主題性小農市集、音樂會、DIY等，成為富里旅遊新亮點。

「馥茶堂」今天正式開幕營運，由林務局長林華慶、花蓮林管處長黃群策、農糧署東區分署副分署長陳吉村、花蓮農改場長杜麗華、富里鄉農會理事長簡明志、總幹事張素華等人攜手揭幕。

林華慶表示，舊富里工作站位於鬧區，有多棵百年老樟木環繞，房舍古色古香，很有味道。林務局從4年前開始整修，經花蓮林管處前後任兩位處長協力完成，共耗資780萬元。

林務局整修後，以公開標租方式，由富里鄉農會承租，作為國產材產品、農林特產品及餐飲中心，取名「馥茶堂」。

「馥茶堂」是花蓮首座使用國產材裝潢超過50%以上比率的公有建築，內部半數以上木作、桌椅，使用瑞穗林道生產的台灣雲杉，散發濃濃木頭香味，戶外空間廣植綠樹草皮及花卉，寧靜幽雅，可俯瞰以「大地的穀倉」造形獲建築設計獎的富里火車站，飽覽花東縱谷米鄉風光。