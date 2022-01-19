東加海底火山比玉山還高 海科館體驗深海地震了解起源

近期南太平洋島國東加外海的海底火山爆發，引發芮氏規模7.4地震和海嘯外，也讓海底地形起了很大變化，從衛星照片看出海底火山爆發後讓原本的火山島幾乎消失，國外學者針對此現象形容為「千年一遇」，也認為是30年來全球規模最大的火山爆發。國立海洋科技博物館的深海展示廳就有展出有關海底火山的起源，民眾可一探究竟，還可親自體驗來自深海的地震。

國立海洋科技博物館說，海底火山通常分布於大洋的中洋脊跟板塊隱沒帶附近，據統計全球海底火山約有2萬多座，海底火山的形成一開始是從海底裂縫溢出熔岩流，之後會慢慢加高，以東加海底火山為例，比旁邊的南斐濟海底盆地高出4000公尺以上，整個海底火山的高度可說比玉山的高度還高。

海科館提到，有興趣了解火山的民眾，不妨可以從海科館主題館的深海展示廳一探究竟，深海展示廳展出的內容包含「你認識深海嗎」、「黑暗的深海」、「深海生態驚奇」、「深海調查」4個展示單元。其中，在深海調查單元就介紹了海底火山的起源，並可以在深海生態驚奇單元看到因海底火山生成所特有的「熱液噴泉」生態系。

在海底火山口的高溫環境下，常理推斷應該是不會有生物存在，可是海洋科學家在火山口附近竟然發現奇特的紅色管蟲，及其他蟲類、軟體動物、蝦、蟹、海葵及魚等。

海科館長陳素芬指出，深海展示廳是本館主題館內的常設展，主要是介紹深海各種特殊的環境與讓人驚艷的生物，透過很多栩栩如生的模型與有趣的互動遊戲，帶領民眾探究深不可測的深海秘境。