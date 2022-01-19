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頭城鎮長曹乾舜涉收賄停職 國民黨蔡文益辭縣議員代理

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮縣議員蔡文益明起出任代理頭城鎮長。圖／報系資料照，記者張議晨攝影
宜蘭縣頭城鎮縣議員蔡文益明起出任代理頭城鎮長。圖／報系資料照，記者張議晨攝影

宜蘭縣頭城鎮長曹乾舜涉賄遭停職，宜蘭縣政府已收到法院判決書，依地方制度法規定，今起停止其職務，且為利頭城鎮務推動，依法指派蔡文益代理鎮長職務，將於明天上午10點在頭城鎮公所辦理交接、宣誓，以及就職相關事宜。蔡文益現為宜蘭縣議員，今天下午已到議會辭去職務，他表示，代理任期不長，希望能馬上接手，不要有空窗期。

曹乾舜2018年利用辦理頭城鎮LED路燈採購等案，收賄3次共390萬，新北地院依貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，判刑6年6個月，褫奪公權4年。宜蘭縣政府表示，已收到法院判決書，依地方制度法第78條第1項第1款規定，今起停止曹乾舜的鎮長職務。

縣府為利頭城鎮務推動，依地方制度法第82條規定，指派蔡文益代理鎮長一職，明天早上10點在頭城鎮公所進行交接、宣誓，以及就職相關事宜。

蔡文益現為國民黨籍宜蘭縣議員，迄今擔任4屆議員，曾任頭城鎮民代表、頭城區漁會理事等職務，下午表示已到議會辭去議員，接下來將努力推動鎮務。他說，多年來在議會服務，作為縣府和鄉親的橋樑，與民眾互動頻繁，對地方也很熟識。

至於年底鎮長選舉是否參選，蔡文益表示，目前還沒想到此事，先將當前工作做好；代理任期不長，希望能馬上接手，不要有空窗期。

宜蘭 地方制度法

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