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基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章 里長帶領防災自救

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供

基隆市獅球里推動韌性社區，獲內政部頒發「韌性社區1星標章」鼓勵，市長林右昌昨天頒發標章給仁愛區獅球里長林錦榮，表揚多年來對防災事務的辛勤付出，投入防救災工作，如遇發生強降雨或地震時，社區里民可以有更好的自助能力。

消防局表示，現今極端氣候成為常態，天氣變化劇烈，短、延時強降雨型態日益明顯。基隆市有95%以上為丘陵地形，一旦短時間內發生暴雨，容易造成坡地災害以及低窪地區淹水。如何在大雨來臨時，及時的辨識出風險，提早因應疏散避難，在平時就要做好準備。

近年來，災害的規模、頻率與複雜性與日俱增，公部門因此投入更多資源在防救災工作的推動上，透過計畫逐步提升社區防救災能量和資源。災害發生時不像火災、車禍等單點式的災害，而經常是大範圍的多點式的災害，這時候平常經常演練疏散、避難的社區據點，就會有更好的避災離災對策。

林錦榮自108年起便著手帶領社區執行防災工作，推動韌性社區發展至今已邁入第4年。從一開始工作團隊的建立，至社區災害環境診斷、防救災對策研擬、編組成立及各項防救災技能訓練等，以及至今的持續維運，林錦榮經常與里民溝通聯繫，不遺餘力。

消防局長陳龍輝說，獅球里透過韌性社區的推動，大大提升社區民眾對災害的危機意識，深耕社區自主防救災之量能，希望這股力量能逐漸擴展開來，讓基隆市成為對各類災害有「低脆弱度」與「高回復力」的韌性城市。

基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供
基隆獅球里獲內政部韌性社區1星標章，里長帶領防災自救。圖／消防局提供

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