宜蘭第二波疫苗快打站 後天起開打提供BNT、高端
隨著國內疫情變化，宜蘭縣政府第一波快打站，民眾踴躍接種第3劑，1月11日至18日累計近1萬6千人。因應前2劑需求及第3劑施打，縣府1月21日起啟動第二波，將開設7處快打站，提供BNT、高端疫苗。衛生局說，此次快打站設置點略有調整，提醒民眾留意，並把握時間前往。
第二波快打站共有7處，溪北有宜蘭運動公園體育館、宜蘭火車站行口廣場、頭城鎮新建接種站、礁溪鄉衛生所，溪南則在羅東鎮漢民社區活動中心和公正國小體育館育英堂，以及蘇澳國小活動中心。
此次快打站提供第1、2劑，以及第3劑BNT疫苗，部分場次也有高端疫苗隨到隨打。衛生局提醒，第二波設站點略有調整，民眾可就近安排接種，也要確認好地點再前往。
衛生局表示，截至1月17日，宜蘭縣第1劑疫苗接種涵蓋率79.1﹪、第2劑71.8%，第3劑則為10.3%。縣內不只機動快打站，還有61家合約醫療院能提供疫苗接種，凡月底前完成第1劑或第2劑者，可獲得200元超商禮券。
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