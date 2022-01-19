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疫情變化快 花蓮旅宿退訂1成多

中央社 / 花蓮縣19日電

國內COVID-19疫情變化快速，花蓮縣近2週住房率退訂約1成多，取消訂房數量仍在增加，旅宿業表示，目前春節連假影響不大，維持8成訂房率，民眾還在觀望疫情變化。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例持續增加，花蓮也出現確診者足跡。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天接受媒體採訪表示，這2週退訂約1成房間，春節假期多是詢問疫情升溫後的延期或取消方案，實際退訂的不多，春節期間花蓮旅館訂房率約7成，初二、初三都有9成住房率。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長劉惠美認為，雖然國內疫情升溫，旅客確實有些擔憂，但因疫苗施打率高、防疫確實，遊客還是願意出遊，且春節房間難訂，目前春節退房率不高，遊客仍在觀望。

花蓮民宿協會理事長葉陳錦說，民宿春節期間平均住房率8成，最近確實有接到許多退訂、延後住房等諮詢電話，若真因COVID-19疫情影響，業者多能釋出善意，全額退費或延期入住。

花蓮觀光景點東大門夜市門福町夜市主委黃家明說，去年疫情停業3個月業者都怕了，最近疫情重燃，大家提前加強防疫，控管入園人數、進入需全身消毒，各攤商也天天做好消毒工作，將以最高規格迎戰春節人潮，民眾可以安心來訪。

疫情 春節 花蓮

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