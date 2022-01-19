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東部首座 花蓮300坪寵物公園農曆前啟用
花蓮縣政府在美崙溪上游高灘地設置300坪的寵物運動公園，將於農曆年前1月23日啟用，大小型犬分區，有草地、沙坑等寬廣活動空間，啟用當天縣府結合流浪犬認領養，歡迎飼主帶著毛小孩一同來體驗。
花蓮縣寵物犬約4萬隻，在縣議員張美慧持續爭取下，縣府斥資776萬元，在美崙溪上游高灘地闢設寵物運動公園，經過1年多施工，去年底完工，園區施設鋼構圍網，有輪胎隧道、草地、沙坑、RCP隧道等遊具，並有供民眾使用的公共廁所、遮陽棚、座椅休憩區、狗便袋箱等。
縣府表示，這是東台灣第一座毛小孩專屬的運動空間，因採大、小型犬分區，讓毛小孩在園區內可以不需要繫繩，盡情奔跑。
縣府動植物防疫所長周黃得榮說，已選定「123自由日」啟用，當天結合流浪犬認領養活動，狂犬病疫苗施打、寵物晶片植入都免費，也請來檢疫犬工作表演，宣導國內邊境防疫工作的重要性。
此外，當天還結合國立花蓮高農、花蓮縣寵物商業同業公會、碧雲莊社區發展協會、國福社區發展協會等，有手工藝品販售、闖關活動等，碧雲莊社區發展協會也將在現場分享將狗便轉化成肥料的「狗便黃金塔」作法，歡迎民眾當天帶毛小孩來同樂。
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