陪遊客喜迎虎年 羅東林業文化園區春節不打烊

宜蘭春節哪裡去，羅東林業文化園區不打烊，除夕到初六天天陪遊客過新年。園區不只保存完整的林業文化景觀，還有多棟舊有房舍整修變身的特色林業展示館，以及輕食、木創產品等空間，適合家庭、三五好友來場知性之旅。

羅東林業文化園區曾為太平山木材集散地，保存林業文化景觀，舉凡貯木池、運材軌道設施、退役蒸汽機車頭、卸木平台等林業設施，承載羅東人回憶、與林業深厚的在地情感。

竹林車站（遊客服務中心）除夕到初六，每日早上8點開放至下午5點，提供遊客諮詢服務；義美吉盛初一起開市，提供輕食、文創商品，知音文創經營「木育森林館」初二也加入營業行列，至於「日光山森林茶書苑」初六開門，適合喝好茶、看書的親子共遊休憩空間。

各林業展示館從初二開始至初六開放參觀，每日均有2場定時定點導覽解說。其中，去年12月開幕的林鐵館，展示2台修復完的蒸汽火車、柴油機關車，現場更有多項互動設施，火車迷千萬別錯過。林場Kids扣屋則是探索自然、國產材的親子場域，入場總量管制，有意體驗者可先預約以免向隅。