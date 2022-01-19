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影／基隆姊妹會連10年送暖 1天包萬顆水餃暖警消的胃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝
基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝

基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年由於疫情又有嚴重的趨勢，所以縮小規模，只以1天的時間來包水餃，大家分工合作總共包了1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分贈市警局以、第二分局及各派出所、海巡署等，及消防局中正區兩個消防分隊。

基隆市港都姊妹協會理事長、市議員呂美玲說，姊妹協會的姊妹們，連續10年來在每年的寒冬時節，號召會員們親手包水餃慰勞警、消，以往是利用連續1周的時間，到基隆市的四個警分局以及消防局與海巡署，借用這些單位的場地來包水餃致贈給這些辛苦的警消弟兄們。

呂美玲表示，今年由於疫情的關係，就不方便到這些單位去包水餃，而改為到基隆市中濱里的里民活動中心包水餃再分贈各警消單位。今年由於疫情又有擴大的趨勢，因而改為只有包水餃1天，其餘就由姊妹們集資購買真空包裝快煮麵32箱，以及9箱蘋果致贈，警達對警、消人員一年來的辛勞。

基隆市警局主任秘書李俊德表示，感謝港都姊妹協會的心意，水餃和快煮麵與蘋果，溫暖員警的胃。基隆市警局會全力做好治安及交通工作讓民眾歡度新春佳節。

基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝
基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝
基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝
基隆市港都姊妹協會，連續10年召集姊妹會員包水餃致贈警、消人員，今年以1天的時間來包1萬3千多顆水餃，在昨天、今天分送警、消單位。記者游明煌／翻攝

基隆 海巡署

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