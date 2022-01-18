礁溪寒冬送暖發慰問金、物資 170戶低收家庭受惠
宜蘭縣礁溪鄉公所寒冬送暖，今天在公所廣場前舉辦「幸福獻愛，關懷滿滿」活動，發放慰問金和物資予170戶低收入戶，由主任秘書陳俊銘親自送上，民眾滿滿感謝，氣氛相當溫馨。此外，公所在現場安排義診、義剪服務，讓弱勢家庭減輕經濟負擔。
「幸福獻愛，關懷滿滿」活動今年邁入第10年，礁溪鄉公所籌措17萬元，善心人士蕭讚添、蕭民煌父子捐25.5萬元，還有李樹文捐贈320包新竹炊粉、農委會農糧署社會救助糧白米1080包，共有170戶低收入戶受惠，每個家庭能拿到2500元慰問金。
礁溪鄉公所社會課長林靜儀表示，蕭讚添是頭城人，年輕到退休都在礁溪工作，行善逾20年，今天更是慷慨解囊捐款，就是想要回饋礁溪鄉民。礁溪鄉公所感謝善心人士，其無私奉獻的愛心令人敬佩，期盼藉此拋磚引玉，各界一起來關懷弱勢族群。
不只慰問金和物資，礁溪杏和醫院長溫金成帶領團隊在場義診，親切與長輩問診、量血壓，關心其身體狀況，還有宜蘭縣理燙髮美容業職業工會提供義剪服務，讓民眾感受到社會的溫暖。
礁溪以觀光立鄉，這兩年受疫情衝擊，觀光產業生意慘淡，弱勢家庭的生或更大受影響。礁溪鄉公所透過政府、民間的力量，以公私協力發送物資、慰問金，減輕弱勢家庭的經濟壓力，開心迎接農曆年節到來。
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