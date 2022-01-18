聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情衝擊花蓮返鄉專車買氣 餘票近半19日再開放購票
花蓮縣府每年春節與台鐵合作推出返鄉專車，以往一開放訂票很快秒殺，今年卻有近5成餘票。縣府19日起再度開賣，凡縣民、在花蓮工作者本人、直系血親及配偶，都可在縣府民政處上班時間到現場購買，售完為止。
台鐵東部幹線是熱門路線，重要節日和農曆春節車票相當難買，為了服務縣民，花蓮縣府推出返鄉專車，近年來都採網路訂票，民眾再於指定時間到台北火車站或花蓮縣政府取票。
今年春節返鄉專車共有雙向4列次，南下時間是1月28日晚間7時37分及29日上午9時44分，從台北火車站發車直達花蓮；北上的返工時間則是2月5日（初五）下午5時32分，及6日（初六）下午2時52分，從花蓮直達台北，縣府還規畫接駁車，出示專車乘車證即可轉乘到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等中南區鄉鎮。
縣府民政處今天表示，第一階段訂票及取票時間已經截止，經盤點，4列次都還有約半數餘票，推測可能與疫情影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，及今年春節連假較長，民眾分散返鄉有關係。
民政處決定釋出，19日起釋出餘票，只要設籍花蓮、身分證U開頭，或非縣民但在花蓮工作者，本人及配偶、直系血親及其配偶，都可於上班時間到民政處購票搭乘，全票200元、半票100元，取票和搭車時都需出示身分證明文件，搭乘專車也須配合台鐵局的防疫政策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言