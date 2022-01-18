疫情衝擊花蓮返鄉專車買氣 餘票近半19日再開放購票

花蓮縣府每年春節與台鐵合作推出返鄉專車，以往一開放訂票很快秒殺，今年卻有近5成餘票。縣府19日起再度開賣，凡縣民、在花蓮工作者本人、直系血親及配偶，都可在縣府民政處上班時間到現場購買，售完為止。

台鐵東部幹線是熱門路線，重要節日和農曆春節車票相當難買，為了服務縣民，花蓮縣府推出返鄉專車，近年來都採網路訂票，民眾再於指定時間到台北火車站或花蓮縣政府取票。

今年春節返鄉專車共有雙向4列次，南下時間是1月28日晚間7時37分及29日上午9時44分，從台北火車站發車直達花蓮；北上的返工時間則是2月5日（初五）下午5時32分，及6日（初六）下午2時52分，從花蓮直達台北，縣府還規畫接駁車，出示專車乘車證即可轉乘到壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等中南區鄉鎮。

縣府民政處今天表示，第一階段訂票及取票時間已經截止，經盤點，4列次都還有約半數餘票，推測可能與疫情影響民眾搭乘大眾運輸工具意願，及今年春節連假較長，民眾分散返鄉有關係。